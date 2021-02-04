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بين الناس

أهالى قرية أولاد عمرو بقنا للمسئولين: البنية التحتية متهالكة والمستشفى خارج الخدمة منذ 40 عاما

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين قرية اولاد عمرو محافظة قنا ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر. على الرغم من أنها أكبرعدد سكان القرى في المحافظة وبها ١٤ نجعا .

ويقول شحات راضى تمام فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " : القرية بها 14 نجعا حيث يصعب الوصول إليها بسبب الطرق الغير ممهّدة، مطالبًا برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث.

وأضاف : العزب محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات» ، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض ، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وأشار : لايوجد طاقم طبي في الوحدات لدينا مستشفى خارج الخدمة أكثر من ٤٠ عاما محتاجة تجديد لخدمة القرية لصعوبة المسافة للمحافظة .
وناشدوا المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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