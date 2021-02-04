أهالى قرية أولاد عمرو بقنا للمسئولين: البنية التحتية متهالكة والمستشفى خارج الخدمة منذ 40 عاما

سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين قرية اولاد عمرو محافظة قنا ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات، سواء الصحية أو ندرة مياه الشرب وانعدام الصرف الصحي وتراكم تلال القمامة والمواقف العشوائية وتهالك شبكة الطرق التى تعرض حياتهم للخطر. على الرغم من أنها أكبرعدد سكان القرى في المحافظة وبها ١٤ نجعا .





ويقول شحات راضى تمام فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " : القرية بها 14 نجعا حيث يصعب الوصول إليها بسبب الطرق الغير ممهّدة، مطالبًا برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصة في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق لبرك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية لقاطني هذه العزب ولا يستطيع الطلاب الذهاب الى مدارسهم، أو الموظف إلى عمله، كما يتسبب هذا الطريق فى العديد من الحوادث.





وأضاف : العزب محرومة من خدمات الصرف الصحي، في حين أن جميع المنازل مقامة على «طرنشات» ، الأمر الذى يعرض جدران المنازل للتآكل بسبب قرب المياه الجوفية من سطح الأرض ، إضافة لمياه الشرب غير الصالحة للاستخدام الآدمى.





وأشار : لايوجد طاقم طبي في الوحدات لدينا مستشفى خارج الخدمة أكثر من ٤٠ عاما محتاجة تجديد لخدمة القرية لصعوبة المسافة للمحافظة .

وناشدوا المسئولين، إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.





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