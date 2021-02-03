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توك شو

أحمد مقلد: نسبة الرضاء على أداء الوزراء أمر نسبي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:12 م
النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد
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البهي عمرو
 قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، إن مجلس النواب خلال الأيام الماضية يستقبل الوزراء لعرض ما تم وما سيتم فى كل قطاع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المجلس فى البداية يستخدم دوره الرقابي و قام باستدعاء الحكومة، وكانت أول جلسة استماع لـ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتم مناقشة كل وزير على حده.

ولفت إلى أن النواب قاموا بطرح الأسئلة التى تشغل بال المواطنين،  وأنه بعد انتهاء الجلسة يكون هناك تقييم شامل على البيان، مؤكدًا "اللجان النوعية بمجلس النواب ستقوم بتقييم الأداء".

وأشار إلى أن نسبة الرضاء على أداء الوزراء أمر نسبي، مؤكدًا أن هناك بعض الوزراء أداؤهم مُرضٍ وهناك ملاحظات على أداء بعض الوزارات.

وأوضح أن المجلس يتحدث بـ لسان المواطنين، ولذلك يتم طرح كل شئ على الوزراء، وكشف أن هناك عددا قليلا أداؤهم غير مُرضٍ.

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