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كوبري جديد.. برلمانى: لا بد من المحافظة على المنطقة الأثرية بمصر الجديدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:48 م
النائب طارق شكري
النائب طارق شكري
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البهي عمرو
علق النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بـ مصر الجديدة والذى يقول إن هناك كوبري يتم تنفيذه بجوار مساكن قديمة، وسيتسبب فى مشكلات كثيرة كون المنطقة التى سيمر بها الكوبري منطقة أثرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لا بد من المحافظة على المنطقة الأثرية بمصر الجديدة.

ولفت على أنه يميل لـ رغبة المواطنين بالمنطقة، وذلك للحفاظ على المناطق الأثرية وأشار إلى أن المحاور المرورية و الكباري تسهل حركة المرور، ولكن ما تم فى المبانى الأثرية كثيرة، ولا ترغب فى اهدار ما تم.

وكشف أنه سيتواصل مع المسئولين عن تنفيذ هذا الكوبري الذى يكون من مصر الجديدة لـ ميدان الإسماعيلية، وأكد أنه فى الأصل مهندس وسيبحث مع المسئولين لوضع حل.

وأشار إلى أنه تواجد فى المكان الذى يتم به الكوبري، وأنه يتوقع التوصل لحل، حتى لا يحدث ضرر لـ أحد.

وأكد أن المسئولين عن الكوبري بدأوا فى تنفيذه، وان مساحة الكوبري تصل لـ ثلاثة كيلو مترات.

وأوضح أن غدا سيكون هناك مقابلات مع المسئولين لتعديل ما يتم، وأن أهالى المنطقة لديهم إنزعاج شديد من مشروع الكوبري.
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