مستشار وزير الرى السابق: الكونغو أفضل من جنوب أفريقيا فى الوساطة لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور ضياء القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إن الكونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقى لا تستطيع أن تضغط على أثيوبيا في ملف سد النهضة لكنها أفضل من جنوب أفريقيا التى كانت منحازة لأثيوبيا.





وأضاف"القوصى" أن الكونغو تربطها علاقات صداقة قديمة مع مصر من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما أنها كانت من ضمن الدول التى رفضت التوقيع على اتفاقية عنتيبى وعارضت الحملة التى قادتها أثيوبيا ضد مصر.





وأشار مستشار وزير الرى السابق إلى أنه فى حال فشلت الكونغو فى حل قضية سد النهضة لن يكون أمام مصر والسودان غير اللجوء إلى مجلس الأمن .



