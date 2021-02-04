بلدي ومسئولة عنها.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد تصف حياتها في مصر.. فيديو

الروائية والكاتبة اللبنانية النمساوية، إنها من أشد المتعصبين لمصر وتشعر بأنها بلدها ولا تقبل أي كلام سلبي عليها خاصة أنها حققت جزءًا كبيرًا من نجاحها بفضل مصر وشعبها. قالت سونيا بوماد





وأضافت «سونيا» في ندوة بموقع «صدى البلد» أن الأوضاع في مصر أفضل من كثير من دول العالم بما في ذلك دول أوروبية، وأن المصريين يحتاجون إلى عدم الإنصات إلى السلبيين والمتشائمين.





وتابعت الكاتبة اللبنانية النمساوية أنها تشعر بأنها مسؤولة عن كل جزء في مصر بما في ذلك المحافظة على الرصيف ونظافة الشارع، لافتًا إلى أنها تحاول من خلال كتابتها تعظيم قيمة الوطن في قلب كل شخص.





وأكدت الروائية سونيا بوماد أن مصر فعلًا أم الدنيا وأنها تشعر بالأمان فيها، لافتًا إلى أن الموجود بالنمسا موجود أيضًا بالقاهرة من ابتسامة الناس وعرضهم المساعدة إضافة إلى أجواء المحبة المنشرة بين الناس على اختلاف حالتهم.





واختتمت الكاتبة اللبنانية: «بلادكم هي مسؤوليتكم، وسمعتها من سمعتكم، واللي بنتكلمه كل يوم بيشكل سمعة البلد، وبتمني إننا نحب وطنا، ونحكي عن الأشياء الإيجابية، وكل شيء هيتغير من حولنا، أنا مرة نزلت كنست الشارع».