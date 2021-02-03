بشرى سارة.. القومي للبحوث: نعمل على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث، إن مصر بدأت مبكرا في العمل على إنتاج لقاح كورونا.





وأضاف «على» خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان أن نعمل حاليا على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أننا نسعي للحصول علي الموافقات من هيئة الدواء لإنتاج لقاح كورونا.





وأكد رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث أننا نعمل على توفير خط إنتاج في مصنع لإنتاج لقاحات بشرية.





وكانت قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل الأساسية، وبدأت في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر منذ أمس الاول مع بعض المستشفيات الجامعية، وستقوم بتطعيم باقي الأطقم الطبية في 363 مستشفى.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنه جار التطعيم ايضا بحوالي 320 مستشفى عزل تابعة للوزارة، وأننا بصدد تلقي جرعات كبيرة جدا من اللقاحات المتنوعة لتغطية الأطقم الطبية 100% حتى العاملين في القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الدولة تعمل على تطعيم المواطنين بسرعة وخلال الفترة القادمة، لافتة إلى إنه خلال ساعات وأيام قليلة نستقبل كميات وجرعات كبيرة جدا من اللقاحات، مؤكدة على أن خطة مصر في اللقاحات واضحة، بداية من الأطقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ثم باقي المواطنين حسب عوامل الخطورة الطبية.