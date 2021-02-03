بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن نادي الدحيل القطري فريق قوي وليس سهلا.





وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدرب الدحيل قال إنه ليس هناك وجه مقارنة بين النادي الأهلي والدحيل القطري، لأن النادي الأهلي الأقوى في أفريقيا والوطن العربي.





وتابع أن بدر بانون سيلعب 100% أمام الدحيل، مشيرا إلي أن جمهور النادي الأهلي استحوذ على أكثر من 80% من تذاكر المباراة، معقبا أنه سوف يتم عمل مسحات لجميع الجماهير غدا.





وأوضح أن مدرب الدحيل يسعى لتنويم النادي الأهلي مغناطيسيا، لافتا إلى أن هناك 40 سيارة إسعاف تم تجهيزها استعدادا لمباراة الأهلي. والدحيل.