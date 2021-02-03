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توك شو

عمري ضايع.. كيف سبقت أغاني أم كلثوم عصرها في زمن كورونا؟ ..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:28 م
أم كلثوم
أم كلثوم
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شيرين عادل
عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد الحديث عن مواكبة أغانى كوكب الشرق أم كلثوم لزمن كورونا. 

ووفقا للتقرير، تمر اليوم الذكرى الـ 47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم التى توفيت فى 3 فبراير عام 1975 بالتزامن مع فتح متحف أم كلثوم أمام الزوار لاستقبال محبيها من كل عام إحيائها لذكراها. 

ومع تصدر هاشتاجات كوكب الشرق أم كلثوم لمنصات التواصل الاجتماعى فى ذكرى رحيلها أكدوا مواكبة أغانى الراحلة لزمن كورونا خاصة فى مقطع "عمري ضايع يحسبوه إزاى عليا؟ ضمن أغنية " أنت عمرى".

يذكر أن  اليوم، الأربعاء 3 فبراير،  تحل ذكرى وفاة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم التي عاشت في وجدان المشاهد العربي بأغانيها وأعمالها.

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