الصحة: لا يفضل أخذ لقاح أسترازينيكا للأكبر من 65 عاما.. فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا نوع من الفيروسات قابلة للتحور عند الانتقال من لاخر والطفرات امر متوقع وغير جديد، والتحور في سلالات الفيروسات قد يكون شيئا أفضل او أسوأ. إنسان





وأضافت "عاصم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" التحورات في فيروس كورونا تقدر بالمئات ولكنها تحورات بسيطة".





وتابعت نهي عاصم:" هناك دراسة جديدة أظهرت أن حركة الناس وتصرفاتهم والبيئة المحيطة تؤثر على معدل انتشار الفيروس بين جولة واخرى".





وأكملت نهى عاصم:" لقاحا سينوفارم واسترازينيكا متواجدان في مصر، وكانت الأولوية لدى مصر في اختيار اللقاحات تحقيق درجة الأمان والفعالية ".





ولفتت نهى عاصم:" الأولوية لدى مصر تحقيق مبدأ الأمان والفعالية لأي لقاح متواجد في مصر"|، مضيفة:" لا يفضل أخذ لقاح استرازينيكا لمن يتعدى 65 عاما لأنه لم يتم إجراء تجارب إكلينيكية على هذه المرحلة العمرية، ولكن ولقاح سينوفارم تم اختباره على الفئة العمرية أكبر من 65 عاما واثبت فعاليته".



