قرار جديد بشأن سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تعليق قرار سحب قواتها من ألمانيا، الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





ووفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية، قال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود وولترز: "البنتاجون علق كافة استعداداته لتنفيذ قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا".





واضاف إلى المجلة: "حتى الآن، تم تعليق كل هذه الخيارات، وستتم إعادة النظر فيها من البداية إلى النهاية".





وتابع: "وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، يشرع حاليا في مراجعة تلك الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، بشكل مفصل جدا، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها قريبا".



