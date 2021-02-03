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شركة مياه الإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لمواجهة تجمعات الأمطار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:27 م
تجمعات مياه الأمطار
تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية
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ندى رأفت

قال المهندس أحمد جابر ، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه منذ الإعلان عن انخفاض درجات الحرارة بحوالي 7 درجات، بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة، تم الاستعداد من جانب جميع الجهات المعنية والمسئولة عن الصرف الصحي والمياه في المحافظة.


وأضاف " أحمد جابر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ، أنه تم تنظيف الشنايش ، وصيانة المواسير الخاصة بالصرف الصحي والمياه ، وزيادة السيارات التي تقوم برفع المياه ، وتنظيف البالوعات ، مشيرًا إلى أن اليوم تم انتشار فريق متخصص في كل منطقة من المناطق التي تتعرض للعديد من الأضرار أثناء سقوط الأمطار .


وتابع رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، أنه تم توفير أكثر من 300 سيارة مُعدة على مستوى المحافظة من أجل التصدي لأي خطر قبل حدوثه ، معقبًا : " نأمل أن تكون هذه الموجة على مسافات متباعدة ، وأن تكون كمية المياه أقل من السابق حتى نستطيع التعامل مع بسهولة ".


وأكمل " جابر" ، أنه تم أخذ كافة الاستعداد لمواجهة هذه الموجة ، وانتشار المُعدات والسيارات المُعدة ، من أجل التوجه لمناطق تجمعات للمياه والتعامل معها بشكل سريع وفوري ، مؤكدًا على التنسيق بين شركة المياه وشركة الصرف الصحي داخل المحافظة ، معقبًا : " احنا الاتنين على قلب راجل واحد ، لو نزلتي الشارع مش هتعرفي تفرقي بين أفراد شركة المياه ، وأفراد الصرف الصحي ".

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