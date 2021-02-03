شركة مياه الإسكندرية تكشف عن استعدادات المحافظة لمواجهة تجمعات الأمطار

قال المهندس أحمد جابر ، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه منذ الإعلان عن انخفاض درجات الحرارة بحوالي 7 درجات، بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة، تم الاستعداد من جانب جميع الجهات المعنية والمسئولة عن الصرف الصحي والمياه في المحافظة.
وأضاف " أحمد جابر " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " خبر اليوم " المُذاع على فضائية " أون " ،
أنه تم تنظيف الشنايش ، وصيانة المواسير الخاصة بالصرف الصحي والمياه ، وزيادة
السيارات التي تقوم برفع المياه ، وتنظيف البالوعات ، مشيرًا إلى أن اليوم تم انتشار
فريق متخصص في كل منطقة من المناطق التي تتعرض للعديد من الأضرار أثناء سقوط الأمطار
.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، أنه تم توفير أكثر من 300 سيارة مُعدة على مستوى المحافظة من أجل التصدي لأي خطر قبل
حدوثه ، معقبًا : " نأمل أن تكون هذه الموجة على مسافات متباعدة ، وأن تكون
كمية المياه أقل من السابق حتى نستطيع التعامل مع بسهولة ".
وأكمل " جابر" ، أنه تم
أخذ كافة الاستعداد لمواجهة هذه الموجة ، وانتشار المُعدات والسيارات المُعدة ، من
أجل التوجه لمناطق تجمعات للمياه والتعامل معها بشكل سريع وفوري ، مؤكدًا على التنسيق
بين شركة المياه وشركة الصرف الصحي داخل المحافظة ، معقبًا : " احنا الاتنين
على قلب راجل واحد ، لو نزلتي الشارع مش هتعرفي تفرقي بين أفراد شركة المياه ،
وأفراد الصرف الصحي ".