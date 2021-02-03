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توك شو

أنا دكتور مجانين.. طبيب نفسي يفقد أعصابه على الهواء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:29 م
طبيب نفسي
طبيب نفسي
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عادل نصار
كشف الدكتور علي شوشان الطبيب النفسي، عن أن هناك ظاهرة في المنازل المصرية، وهي أن الاهالي يعملون نهارا وينامون ليلا، والأبناء ينامون نهارا، مشيرا الي أن هذه الظاهرة تعد أمرا في غاية الخطورة. 

ونصح شوشان، في حواره مع الاعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، المقبلين على الزواج او الانفصال، بالذهاب للعيادة النفسية قبل المأذون وبعدها الزواج والطلاق، مستدركا  حتى ننعم بحياة سعيدة ولا نقع في الفشل. 

وقال الطبيب النفسي، أن الناس تقول على من يذهب للطبيب النفسي انه مجنون، "وانا دكتور مجانين وبيدلعوا الطبيب النفسي ويطلق عليه لايف كوتش، وبزعل لما حد يقول على الطبيب النفسي ما ذكرته، لأنه يأتي لي مرضى بتعمل حاجات عكس بعضها وهذا الأمر تصرف غير طبيعي". 

وأكد الدكتور علي شوشان أن هذا الأمر يساعدنا على فهم بعضنا مطالبا الزوجين بالتفاهم ويكون بينهما فيه وقت يتحدثا فيه بشكل يومي، مؤكدا أن هذا الأمر يساعد على الوصل لحلول جيدة في كل الأمور ونقوم بعمل محاولات لحل أي مشكلة. 
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