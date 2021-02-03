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المعاكسات المصرية دمها خفيف.. ناقدة مغربية: كل مسرحيات عادل إمام تنال إعجابي.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:09 م
فيلم اشاعة حب
فيلم اشاعة حب
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محمود محسن
أكدت ابتسام حسني، الناقدة المسرحية المغربية، أن فيلم "إشاعة حب" من أكثر الأفلام المصرية الكوميدية التي تنال إعجابها، أما المسرحيات فأختارت جميع مسرحيات الزعيم عادل إمام.

وأضافت حسني خلال لقاء لها لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين، إن مصر هي الكوميديا وعادل إمام، مؤكدة أن جميع شعوب الوطن العربي اعتادوا على الأفلام الكوميدية المصرية بداية من الابيض والاسود.

وتابعت الناقدة المسرحية المغربية أن الجنسيات العربية مختلفون تماما في طريقتهم عن المرأة المصرية، منوهة بأن العبارات المكتوبة على التكاتك والميكروباصات موجودة في مصر فقط، وتكون مضحكة جدا.

وأشارت حسني إلى أن الرجل المصري أكثر كوميدية من المرأة المصرية، كما أن بعض المعاكسات المصرية دمها خفيف. 
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