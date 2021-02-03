المعاكسات المصرية دمها خفيف.. ناقدة مغربية: كل مسرحيات عادل إمام تنال إعجابي.. فيديو

أكدت ابتسام حسني، الناقدة المسرحية المغربية، أن فيلم "إشاعة حب" من أكثر الأفلام المصرية الكوميدية التي تنال إعجابها، أما المسرحيات فأختارت جميع مسرحيات الزعيم عادل إمام.





وأضافت حسني خلال لقاء لها لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين، إن مصر هي الكوميديا وعادل إمام، مؤكدة أن جميع شعوب الوطن العربي اعتادوا على الأفلام الكوميدية المصرية بداية من الابيض والاسود.





وتابعت الناقدة المسرحية المغربية أن الجنسيات العربية مختلفون تماما في طريقتهم عن المرأة المصرية، منوهة بأن العبارات المكتوبة على التكاتك والميكروباصات موجودة في مصر فقط، وتكون مضحكة جدا.



