ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: تيار الإسلام السياسي لا يؤمن بالوطنية ويوزع صكوك التدين على السوشيال ميديا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:40 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
Advertisements
ندى رأفت
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيارات الإسلام السياسي لا تؤمن بالوطنية وترى أن الإسلام هو الوطن، قائلا "الدين غير معني بالأوطان، وأن الأديان سواء الإسلام والمسيحية واليهودية ليست جنسيات بل أديان".

أعرب "عيسى"، ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، عن رفضه لفكرة توزيع صكوك الوطنية والتدين على السوشيال ميديا، وتوزيع اتهامات على أبناء الوطن بأنهم غير وطنيين، مضيفا "غير مقبول ما يتم الآن، من توزيع صكوك الوطنية والتدين على السوشيال ميديا".

وتابع "التكفير غير مسموح به، والاتهام بعدم الوطنية غير مسموح به، والمواطن ليس له صلاحية في القول بأن هذا كافر والآخر غير وطني".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها