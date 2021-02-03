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دعواتكم.. أحمد موسى يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي قبل مباراة الدحيل.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:25 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية ستقام غدا في تمام الساعة 7 ونص  بتوقيت القاهرة.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "دعواتكم للنادي الأهلي لأنه بيمثل مصر، والمواجهة ليست سهلة".

وأشار إلى أن "الأهلي مستعد وجاهز.. بس الدحيل مش سهل، وعنده لاعيبة كويسة، والمدرب لديه خطة، وعارف مفاتيح النادي الأهلي فين".

ويلتقي الأهلي مع الدحيل القطري في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.
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