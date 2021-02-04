ربنا ياخدكم براحة.. رجل الأتوبيس الشهير: الناس بتطلب مني الدعاء ده أول لما تشوفني

كشف عبد العظيم أبو يوسف رجل الأتوبيس الشهير، كواليس فيديو الدعاء الشهير له على السوشيال ميديا، قائلا:" اتشهرت بفيديو دعاء «ربنا يخدكم براحة»، ولما اي حد يشوفني بيطلب مني هذا الدعاء ". يوسفيخدكميشوفني





وأضاف عبد العظيم في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" لما طلعت على الاتوبيس لقيت واحدة بتصورني وحبيت أغير شكل الدعاء للناس ودعيت عليهم ".





وتابع عبد العظيم:" انا ببيع أذكار و خواتم وسبح ولقيت قبول كبير لدى الناس بالدعاء الذي اردده في عملي"، مضيفا:" انا متجوز مخلف وابني يوسف شاف الفيديوهات بتاعتي".





ومن جانبها قالت الإعلامية ريهام سعيد، :" لا احب الدخول على السوشيال ميديا بشكل كبير ولكن علمت بفيديو رجل يتجول في اتوبيسات النقل العام ويقوم بالدعاء على الناس وحققت فيديوهات الرجل مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا ".



