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توك شو

ربنا ياخدكم براحة.. رجل الأتوبيس الشهير: الناس بتطلب مني الدعاء ده أول لما تشوفني

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:05 ص
رجل الاتوبيس
رجل الاتوبيس
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هاني حسين
كشف عبد العظيم أبو يوسف رجل الأتوبيس الشهير،  كواليس فيديو الدعاء الشهير له على السوشيال ميديا، قائلا:"  اتشهرت بفيديو  دعاء «ربنا يخدكم  براحة»، ولما اي حد  يشوفني بيطلب مني هذا الدعاء ".

 وأضاف عبد  العظيم في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" لما طلعت على الاتوبيس لقيت واحدة بتصورني  وحبيت أغير شكل الدعاء للناس ودعيت عليهم ".

 وتابع عبد العظيم:"  انا ببيع أذكار و خواتم وسبح ولقيت قبول كبير لدى الناس بالدعاء الذي اردده في عملي"، مضيفا:"  انا متجوز مخلف وابني يوسف شاف الفيديوهات بتاعتي".

ومن جانبها قالت الإعلامية ريهام سعيد، :"  لا احب الدخول على السوشيال ميديا بشكل كبير ولكن علمت بفيديو رجل  يتجول في اتوبيسات النقل العام ويقوم بالدعاء على الناس وحققت فيديوهات الرجل  مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا ".

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