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تعليم

اتحاد طلاب عين شمس يحسم موقف الأنشطة الطلابية في الترم الثاني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:51 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة ونائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، أن الانشطة الطلابية بالجامعة متوقفة على قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن عودة الدراسة، مشيرا الي انه اذ تمت عودة الدراسة بالشكل التقليدي سوف تتم الانشطة الطلابية بالجامعة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية إنا اذا تمت الدراسة عن بعد فقط سوف نلجأ الي الانشطة اونلاين.

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وأضاف نائب رئيس اتحاد الطلاب خلال تصريحاته لـ صدى البلد، ان جميع الكليات اعلنت جداول الامتحانات منوها بان الامتحانات سوف يكون على فترات متباعدة للحفاظ علي سلامة الطلاب ولم نتلقى شكوي من الطلاب بشأن جداول الامتحانات.


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وفي سياق اخر اكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان القرار الوزاري ببدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .

وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد،  ان القرار  يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.

نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .

ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.

وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.

وأكد القرار أن الدراسة للفصل الدراسي الثاني تبدأ عتبارا من الاحد 21 مارس 2021.
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