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رياضة

دعواتكم يا أهلاوية.. أفشة يوجه رسالة للجماهير قبل ساعات من لقاء الدحيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلي،  صورة  له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وحازت الصورة  إعجاب متابعيه وعلق أفشة قائلًا:"اللهم توفيقك غدا دعواتكم يا أهلاوية".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته اليوم الأربعاء، دون الحصول على راحة، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطرى فى مباريات كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
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