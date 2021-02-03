خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بجهود الدولة في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021.. هالة زايد: تقديم سبل الدعم لإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية الفترة المقبلة

وزيرة الصحة:

تهنئ الرئيس ورئيس مجلس الوزراء على نجاح مصر المُشرف في تنظيم البطولة

نجاح تنظيم البطولة أظهر قوة الدولة المصرية ومؤسساتها في التغلب على أي تحديات





وزير الشباب والرياضة:

النموذج المصري لتنظيم بطولة عالمية أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال جائحة فيروس كورونا





رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد:

تلقينا إشادات دولية على تنظيم البطولة.. وفتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر









عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا على للاحتفال بجهود الدولة في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال (2021)، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير.





جاء ذلك بحضور اللجنة الطبية من وزارة الصحة والسكان المُشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبي للبطولة، برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





وهنأت وزيرة الصحة والسكان - خلال كلمتها- الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على نجاح مصر المُشرف في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، في وقت يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا النجاح فخر لمصر حيث أظهر مدى قوة الدولة المصرية ومؤسساتها في التغلب على أي تحديات.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن العاملين بالقطاع الصحي لم يأولوا أي جهد في تقديم الدعم الكامل لوزارة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير من خلال وضع وتنفيذ خطة على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية والوقائية والتوعوية للوفود المشاركة في البطولة من 32 دولة بالعالم، مشيرة إلى الدعم الكبير التي قدمته وزارة الشباب والرياضة لنجاح خطة التأمين الطبي للبطولة والاستجابة السريعة لأي متطلبات وفقًا لمستجدات الأوضاع.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة أصبح لديها خبرات في التأمين الطبي للأنشطة الكبرى تم اكتسابها من خلال وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبي لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية منها بطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتة إلى أهمية إقامة الأنشطة والبطولات الرياضية باعتبار الرياضة متنفس هام في حياة البشر كما تعد من أساسيات الاهتمام بالصحة، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة.





ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بدور الحكومة المصرية والتي كانت بمثابة ملعب آخر كبير لإنجاح البطولة بداية من التنظيم والاستضافة للفرق وحتى الختام المبهر، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حيث إنه لولا الدور الذي قامت به وزارة الصحة والسكان لم تخرج البطولة بهذا النجاح الكبير، مشيرًا إلى تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة من خلال كتيبة العمل في وزارة الصحة والسكان والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني ودور وزارة الدفاع المصرية في رش وتعقيم كافة الأماكن الخاصة بإقامة البطولة.





وأكد أشرف صبحي أن النموذج المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة والسكان قبل انطلاق البطولة والذي كان بمثابة رسالة طمأنينة للعالم، حيث تم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات واستعراض الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنظيم ذلك الحدث العالمي الذي شاهده العالم أجمع.





كما أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان وتحملها المسئولية الكاملة لصحة المصريين، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية على تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية للبطولة قامت لأول مرة بتأجيل الدورة الأوليمبية والتي كان من المقرر إقامتها خلال عام 2020 لتستضيفها مصر وتقام عام 2021.





وأكد حسن مصطفى أن التحدي الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمي حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصرفي تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وأفريقيا حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة، قائلًا "فتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر".



