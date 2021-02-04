عميد تجارة حلوان: الاستعانة بالمعيدين في الإشراف على امتحانات منتصف العام

قال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي للعام الجامعي 2020 /2021 .





وصرح الدكتور صلاح الدين إسماعيل في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" بأن الكلية قد قامت بزيادة أعداد الملاحظين على الامتحانات بالإضافة إلى الاستعانة بجميع المعيدين ومساعدين هيئة التدريس المراقبة فى امتحانات منتصف العام الدراسي .





وأشار عميد كلية التجارة، إلى أن الكلية قد اتخذت أيضًا العديد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لتصدى ومواجهة فيروس كورونا فقامت بزيادة إعداد لجان الامتحانات وذلك لتقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة لمنع حدوث تكدس أو زحام أثناء الامتحان باللجنة والواحدة وتم تقليل أعداد الطلاب أيضا داخل اللجنة وزيادة عدد المداخل والمخارج من لجان الامتحان وتقسيم الطلاب وذلك لمنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض .





وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض وذلك أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي.





وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.



