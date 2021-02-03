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ديني

خالد القاضي يهنئ المفتي بصدور كتاب دار الإفتاء المصرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:44 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية صباح اليوم، الأربعاء، المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، الذي قدم إليه التهنئة؛ بصدور كتاب "دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي"، التي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها القاضي. 

وأعلن "القاضي"، اعتزازه بلقاء فضيلة المفتي، مؤكدا أن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا؛ منذ نشأتها عام 1895 وحتى العام 2020.. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك بتجديد الخطاب ( والفكر) الديني ومعالجة فوضى الفتاوى.

وأضاف أن دار الإفتاء تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وكشف ضلالات أدعياء الفُتوى بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.

واختتم القاضي تصريحه بأن دار الإفتاء المصرية حظيت عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية ، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء ، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة  ، وتشرفتُ في رحلة الحج عام 2016 بصحبة فضيلة المفتي العالم الجليل الأستاذ الدكتور شوقي علام ، مع نخبة من علماء الفقه والشريعة في ندوة الحج الكبرى التي تنظمها سنويًا وزارة الحج والعمرة السعودية ، وتدعوا إليها هؤلاء العلماء ، في أقدس بقاع الأرض وقبيل شعيرة من أهم شعائر الإسلام ، ليضعوا أمام العالم رؤاهم وأفكارهم المستنيرة والمتجددة.  

وأهدى المفتي نسخة من الكتاب للقاضي ، كما أهداه القاضي مجموعة من آخر إصداراته. 

حضر اللقاء الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي.

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