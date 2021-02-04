رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا يكشف كيف يقاس مدى فاعلية اللقاح .. فيديو

قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث ، مصر بدأت في العمل على إنتاج مبكرا وعملنا على العديد من الاتجاهات مؤكدا ان هناك لقاح مصري الان ينتظر الحصول على الإجازة من هيئة الدواء المصرية . أحمدلإنتاجبدأتعلىإنتاج لقاح كورونا علىعلىالإجازة





واضاف احمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج" مساء دى ام سى" المذاع علي قناه دى ام سى ، أننا ننتظر الإجازة علي اللقاح المصري ليس من أجل البدء في التطعيم ولكن من أجل البدء في عمل التجارب السريرية.





واوضح احمد علي ، يقاس مدى نجاح فعالية اللقاح من خلال درجة الامان ومن خلال قدرته على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة خاصة بالفيروس المصنع من اجلة وهذا ما تتحقق منة هيئة الدواء لاعطاء تصريح البدء في عمل الاختبارات السريرية . مدىفعاليةقدرتهعلىلإنتاجأجسام



