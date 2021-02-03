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البنك الزراعي يكشف مصير أصحاب المديونيات من 25 ألف حتى 10 ملايين جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:43 م
علاء فاروق، رئيس
علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري
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إسراء صبري
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك ما يقرب من 1.5 مليون مواطن تأثروا بقرار إعفاء البنك الزراعي المركزي، منوها بأن العملاء المديونين بأكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سيقومون بتسديد 50% من أصل المديونية ثم ستعدم الفوائد والعوائد وباقي المديوينة.

وأكمل "فاروق" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذا القرار يشمل العملاء سواء أفرادا أو شركات أو مصانع، منوها ان الزراعة، والصناعات المقامة على الزراعة أساس مصر.

وأشار إلى أن البنك قام بزيارة ما يقارب من 80% من محافظات مصر، معقبا: مصر شهدت نهضة زراعية وصناعية لم تحدث منذ 20 عاما.

وتابع: وجدنا مزارع دواجن عملاقة في توشكى.

 وأوضح أن البنك المركزي يتيح للبنك الدعم الكامل بما يقرب من 20 مليار جنيه لإعادة هيكلة البنك الزراعي، مشيرا إلى أن البنك يعمل على جلب الدعم من الخارج.

واسترسل: محفظة الودائع والتوفير وصلت إلى 73 مليار جنيه، ووصلت محفظة القروض إلى 45 مليار جنيه.

   
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