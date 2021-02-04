مصر تعمل على توفيره مجانا للفرق المستهدفة.. وكيل صحة الشرقية يكشف حقيقة مجانية لقاح كورونا

كشف الدكتور هشام شرقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مدى مجانية توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر لكل المواطنين.





قال مسعود، في حوار مذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أعتقد أن اغلى دول العالم قدمت لقاح كورونا مجانا، ومصر تعمل حاليا على توفير اللقاح مجانا للفرق المستهدفة والتي تقدم الخدمة.



