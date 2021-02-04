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مصر تعمل على توفيره مجانا للفرق المستهدفة.. وكيل صحة الشرقية يكشف حقيقة مجانية لقاح كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 ص
الصحة
الصحة
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عادل نصار
كشف الدكتور هشام شرقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مدى مجانية توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر لكل المواطنين.

قال مسعود، في حوار مذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا أعتقد أن اغلى دول العالم قدمت لقاح كورونا مجانا، ومصر تعمل حاليا على توفير اللقاح مجانا للفرق المستهدفة والتي تقدم الخدمة.

ورد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، علي ما يتردد بأن لم يحصل على لقاح كورونا المستجد، قائلا :"بالفعل حصلت على لقاح كورونا وتم تطعيمي اخر شخص بعد الفرق الطبية التي تقدمت للحصول على اللقاح وهذا الأمر يرجع للعدالة في التوزيع ولا فرق بين احد والجميع متساوي" .
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