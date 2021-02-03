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توك شو

المنشطات تهدد مسيرة الأهلي في قطر قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 م
الأهلي
الأهلي
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محمد القاضي
قال الناقد الرياضي، علاء عزت، الناقد الرياضي بالأهرام، إنه تحدث إلى لاعب الأهلي وليد سليمان بشأن الدعوى القضائية ضد أحد الإعلاميين. 

وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "أحد الإعلاميين كتب علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم استبعاد وليد سليمان من البطولة خوفا من المنشطات"، معقبا "سألت وليد هل رفعت دعوى قضائية.. قال لي بالفعل رفعت دعوى قضائية ضده".

وأشار إلي أن الإعلامي مصري وينتمي لنادٍ منافس، متابعا "وليد سليمان رفع دعوى قضائية عن طريق المحامي الخاص به"، مشيرا إلى أن "هذه المعلومة انتشرت في الإعلام القطري، وتساءلوا عن تناول لاعبي الأهلي للمنشطات بسبب واقعة وليد سليمان!".

وأوضح أن نادي الدحيل القطري فريق قوي وليس سهلا، لافتا إلي أن مدرب الدحيل قال إنه ليس هناك وجه مقارنة بين النادي الأهلي والدحيل القطري، لأن النادي الأهلي الأقوى في أفريقيا والوطن العربي، متابعا أن بدر بانون سيلعب بنسبة 100% أمام الدحيل.

ولفت إلى أن جمهور النادي الأهلي استحوذ على أكثر من 80% من تذاكر المباراة، معقبا أنه سوف يتم عمل مسحات لجميع الجماهير غدا.

وأكد أن مدرب الدحيل يسعى لتنويم النادي الأهلي مغناطيسيا، لافتا إلى أن هناك 40 سيارة إسعاف تم تجهيزها استعدادا لمباراة الأهلي والدحيل.

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