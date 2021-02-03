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رياضة

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الإعلامى خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة بعنوان سأل فيه الجمهور هل سيشجع الغندور الأهلى أو الدحيل.


لذلك غضب الجمهور من الغندور وجاءت تغريداتهم كالتالى:


-شجع الأهلى اللى بيمثل مصر يا خالد بيه
-الأهلى مش محتاج تشجيعك
- مش فاهمين ازاى تفكر كده الزملكاوية بيشجعوا الاهلى عشان بيمثل مصر 


يذكر ان قال علاء عزت، الناقد الرياضى بالأهرام، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استقر علي التشكيل الأساسي الذي سيواجه به الدحيل القطري غدا.


وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن موسيماني تحدث مع اللاعبين عن إمكانية التسجيل خلال أول ربع ساعة في المباراة غدا.


وأشار إلي أن تشكيل النادي الأهلي سيكون بنسبة كبيرة علي النحو التالي: الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني والسولية وديانج وطاهر محمد طاهر والشحات والهجوم محمد شريف.


وأوضح أن محمد قفشة سيكون له دور كبير في مباراة الأهلي ضد الدحيل، معقبا: "ممكن مايبدأش بقفشة لأنه يريد تأمين خط الوسط بشكل كبير".
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