محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم، مصابى حادث تصادم قطار 2010 القاهرة- أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية بمستشفى القوصية المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم اوجه الرعاية لهم كما قدم واجب العزاء لاسر المتوفين فى الحادث معلنًا تقديم أوجه المساعدة لهم داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين .





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رافقه – خلال الزيارة – المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ .





كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية يفيد وقوع حادث تصادم أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة- اسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما ادى الى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 اشخاص فى الحال واصابة 3 اخرين اصابات طفيفة، وتم نقلهم الى مستشفى القوصية المركزى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتم تسيير حركة المرور بالسكة الحديد فى الاتجاهين .





كما انتقل محافظ أسيوط الى موقع الحادث بمركز القوصية وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج ونقل جثث المتوفين الى مشرحة المستشفى لحين تسليمهم الى ذويهم ،واطمأن على المصابين بالمستشفى وقدم واجب العزاء لاسر المتوفين فى الحادث ، كما تابع المحافظ سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار الى اتجاه ملوى و عودة حركة قطارات السكة الحديد الى طبيعتها بالاتجاهين .



