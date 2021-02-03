ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:23 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء اليوم، مصابى حادث تصادم قطار 2010 القاهرة- أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية بمستشفى القوصية المركزى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم اوجه الرعاية لهم كما قدم واجب العزاء لاسر المتوفين فى الحادث معلنًا تقديم أوجه المساعدة لهم داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين .

اقرأ أيضا :

رافقه – خلال الزيارة – المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية وبعض أعضاء مجلس الشيوخ .

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية يفيد وقوع حادث تصادم أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة- اسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما ادى الى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 اشخاص فى الحال واصابة 3 اخرين اصابات طفيفة، وتم نقلهم الى مستشفى القوصية المركزى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتم تسيير حركة المرور بالسكة الحديد فى الاتجاهين .

كما انتقل محافظ أسيوط الى موقع الحادث بمركز القوصية وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى القوصية المركزى لتلقى العلاج ونقل جثث المتوفين الى مشرحة المستشفى لحين تسليمهم الى ذويهم ،واطمأن على المصابين بالمستشفى وقدم واجب العزاء لاسر المتوفين فى الحادث ، كما تابع المحافظ سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار الى اتجاه ملوى و عودة حركة قطارات السكة الحديد الى طبيعتها بالاتجاهين . 

وأشار المحافظ الى متابعته المستمرة للحادث لحظة بلحظة بالتنسيق بين مركز ادارة الازمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء ،مناشدا قائدى المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات .
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قطار العياط يدهس طفلة ويحولها لأشلاء أثناء عبورها السكة الحديد

بينهم السائق.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 1 في حادث قطار بأسيوط

اقتحام عربة بـ ونش للمزلقان.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان"

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار أسيوط إلى 3 أشخاص.. و3 مصابين

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

عودة حركة القطارات بعد توقف 3 ساعات بسبب حادث أسيوط

ترشيحاتنا

اتشاح بالسواد وحزن.. الآلاف في العراق يشيعون جثمان مواطن مصري.. شاهد

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

توكلنا.. قرار عاجل من الطيران المدني السعودي لمواجهة كورونا

المنشطات تهدد مسيرة الأهلي في قطر قبل مواجهة الدحيل.. فيديو

وليد سليمان يقاضي مذيعا شهيرا

السكة الحديد تكشف مفاجأة في حادث قطار أسيوط.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها