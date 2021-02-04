كاتبة فلسطينية: لم أر شعبا كوميديا أكثر من الشعب المصري .. فيديو

قالت ابتسام ابو سعدة، كاتبة فلسطينية، أن نجلها يبلغ 12 عاما، لكنه يحب الأفلام والمسرحيات المصرية القديمة مؤكدا إن الكوميديا اصلها ومنبعها مصر في جميع المواقف.





وأضافت أبو سعدة خلال لقاء لها لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أنها لم ترى شعب كوميدي مثل الشعب المصري مشيرة إلى أنه كان يوجد إله عند القدماء المصرية اسمه "بس" وهو إله الفكاهة والضحك.





وتابعت الكاتبة الفلسطينية أن الذوق العام اختلف كثيرا عن الماضي مؤكدة أن النكتة هي خروج عن المألوف للتغلب على الحزن.



