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توك شو

كاتبة فلسطينية: لم أر شعبا كوميديا أكثر من الشعب المصري .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:02 ص
ابتسام ابو سعدة،
ابتسام ابو سعدة، كاتبة فلسطينية
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محمود محسن
قالت ابتسام ابو سعدة، كاتبة فلسطينية، أن نجلها يبلغ 12 عاما، لكنه يحب الأفلام والمسرحيات المصرية القديمة  مؤكدا إن الكوميديا اصلها ومنبعها مصر في جميع المواقف.

وأضافت أبو سعدة خلال لقاء لها لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أنها لم ترى شعب كوميدي مثل الشعب المصري مشيرة إلى أنه كان يوجد إله عند القدماء المصرية اسمه "بس" وهو إله الفكاهة والضحك.

وتابعت الكاتبة الفلسطينية  أن الذوق العام اختلف كثيرا عن الماضي مؤكدة  أن النكتة هي خروج عن المألوف للتغلب على الحزن.

وأشارت أبو سعدة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار الكوميديا أكثر بين المواطنين، كما أن أغلب الناس لا يشاهدون التليفزيون.
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