مصارعة وملاكمة.. مشاجرة عنيفة داخل مؤتمر لحزب أردوغان.. فيديو

تحول مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إلى معركة عنيفة بين الحضور، بسبب الخلاف على تقديم قائمتين لانتخاب الفريق الإداري المحلي للحزب الحاكم في المنطقة.





وظهر في شريط الفيديو المنتشر على تويتر تبادل اللكمات والركلات بين الحضور، من أعضاء حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





ونقلت صحيفة زمان التركية عن المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي مُنع من الانضمام إلى قائمة المرشحين لتولي وظائف إدارية بالحزب: "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".





وتحاول كل جماعة داخل حزب أردوغان السيطرة على المناصب الإدارية والقيادية داخل الحزب.