وكيل صحة الشرقية يحسم جدل واقعة الأكسجين بمستشفى الحسينية

حسم الدكتور هشام شرقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الجدل حول واقعة أكسجين مستشفى الحسينية.





وقال مسعود، في حوار مذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه هناك احتياطات وتدابير في المستشفى فيما يخص الأكسجين، مضيفا أن وزارة الصحة قدمت للمستشفى أجهزة حديثة للأشعة المقطعية.





وأكد مسعود وكيل أن النيابة لم تشر الي أن هناك أي إهمال في واقعة أكسجين مستشفى الحسينية.





وتابع، لا أعتقد أن اغنى دول العالم قدمت لقاح كورونا مجانا، ومصر تعمل حاليا على توفير اللقاح مجانا للفرق المستهدفة التي تقدم الخدمة.



