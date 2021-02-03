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وكيل صحة الشرقية يحسم جدل واقعة الأكسجين بمستشفى الحسينية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:47 م
مستشفى الحسينية
مستشفى الحسينية
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عادل نصار
حسم الدكتور هشام شرقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، الجدل حول واقعة أكسجين مستشفى الحسينية. 

وقال مسعود، في حوار مذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إنه هناك احتياطات وتدابير في المستشفى فيما يخص الأكسجين، مضيفا أن وزارة الصحة قدمت للمستشفى أجهزة حديثة للأشعة المقطعية. 

وأكد مسعود وكيل أن النيابة لم تشر الي أن هناك أي إهمال في واقعة أكسجين مستشفى الحسينية. 

وتابع، لا أعتقد أن اغنى دول العالم قدمت لقاح كورونا مجانا، ومصر تعمل حاليا على توفير اللقاح مجانا للفرق المستهدفة التي تقدم الخدمة.

ورد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، علي ما يتردد بأنه لم يحصل على لقاح كورونا المستجد، قائلا :"حصلت على لقاح كورونا وتم تطعيمي اخر شخص بعد الفرق الطبية التي تقدمت للحصول على اللقاح وهذا الأمر يرجع للعدالة في التوزيع ولا فرق بين احد والجميع متساوٍ" .
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