مصرع طفل وإصابة شقيقه باختناق الغاز فى دمياط

شهدت قرية غيط النصارى بدمياط، وفاة طفل واصابة شقيقه باختناق أثناء الاستحمام،داخل منزلهم، نتيجة بخار الماء المتصاعد من سخان يعمل بالغاز الطبيعي.





كان قد تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ،اخطارا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات واصابة شقيقه 3 سنوات باختناق اثناء الاستحمام .





وعلى الفور تم نقل الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى دمياط التخصصى، ويبلغ من العمر 5 سنوات، بينما يتلقى الطفل الآخر ويبلغ من العمر 3 سنوات، العلاج بذات المستشفى.





وانتقل إلى موقع الحادث مباحث قسم شرطة أول دمياط، وتم استجواب الوالدين، وأقرا بأن الأطفال كانوا يستحمون ولا توجد شبهة جنائية





تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.





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