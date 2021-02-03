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تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان: خطة للأنشطة أون لاين خلال الإجازة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:13 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر

بدٱت الجامعات فى اعاد خطة الانشطة الطلابية لاجازة منتصف العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وسط اجرائات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد . 

وقال الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد قد وضع خطة للانشطة الطلابية خلال اجازة منتصف العام الدراسى تشمل انشطة بنظام الاون لاين و الحضور بالجامعة . 

ونوه على السيد ان اغلب انشطة اجازة منتصف العام الدراسى تضم مسابقات فنية و ثقافية بنظام الاون باين عن بعد حفاظا على سلامة الطلاب ، كما ان الاتحاد ينظم العديد من الندوات الحوارة بنظام الاون لاين . 

و اشار الى ان الانشطة التى تطلب الحضور للجامعة هى الرياضية و بعض الانشطة الفنية الهامة التى يتطلب فيها حضور منتخبات الجامعة  لفريقى المسرح و الكورال . 

واضاف على السيد ان الاتحاد يتواصل مع الطلاب عبر الصفحات الرسمية للفيسبوك وتيلجرام ، ويحرص دائما على معرفة كافة مشاكلهم و العمل على حلها . 
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