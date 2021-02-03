اتحاد طلاب جامعة حلوان: خطة للأنشطة أون لاين خلال الإجازة





بدٱت الجامعات فى اعاد خطة الانشطة الطلابية لاجازة منتصف العام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وسط اجرائات احترازية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





وقال الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاتحاد قد وضع خطة للانشطة الطلابية خلال اجازة منتصف العام الدراسى تشمل انشطة بنظام الاون لاين و الحضور بالجامعة .





ونوه على السيد ان اغلب انشطة اجازة منتصف العام الدراسى تضم مسابقات فنية و ثقافية بنظام الاون باين عن بعد حفاظا على سلامة الطلاب ، كما ان الاتحاد ينظم العديد من الندوات الحوارة بنظام الاون لاين .





و اشار الى ان الانشطة التى تطلب الحضور للجامعة هى الرياضية و بعض الانشطة الفنية الهامة التى يتطلب فيها حضور منتخبات الجامعة لفريقى المسرح و الكورال .



