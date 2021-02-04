محاكمة زيوس .. سونيا بوماد تكشف السر وراء عملها المسرحي الأول

كشفت سونيا بوماد، الكاتبة والروائية اللبنانية النمساوية، عن السر وراء عملها المسرحي الأول محاكمة زيوس الذي يعرض الآن على مسرح الهناجر بالقاهرة حتى الرابع من فبراير يوميًا ما عدا الاثنين.
وقالت «سونيا» في ندوة بموقع «صدى البلد» إنها كانت ترغب في دراسة المسرح منذ صغرها، ودفعها للكتابة المسرحية في الفترة الأخيرة فنان لبناني مخضرم يشبه شخصية زيوس.
وأوضحت الكاتبة والروائية اللبنانية النمساوية أنها في ذات مرة كانت تتابع عرض للمونودراما والتقت بهذا الفنان الذي شجعها على الكتابة فتحدت نفسها وكتبت أثناء العرض معالجة مسرحية.
ولفت الكاتبة والروائية سونيا بوماد إلى أن هذا الفنان شهد لها بكاتبتها المسرحية، وكانت يرغب في أدائها، لكن أصابته ظروف مرضية، حتى تصادف لقائها بالمخرج والفنان عمرو قابيل أثناء وجودها في مصر، والذي قرأ المسرحية وأعجب بها كثيرًا.
وأشارت إلى أنه تم اختيار النص من بين ما يزيد عن 50 عرضا مسرحيا من قبل وزارة الثقافة المصرية، وأن المسرحية نظرة على العصر الإغريقي، الذي هو بداية المسرح في العالم، مؤكدًا أنه بعد انتهاء هذا العصر بدأت الديمقراطية والفكر البشري يدفع الناس إلى البحث عن المعرفة.
ونبهت أن مسرح المونودراما يعد من أصعب أنواع المسارح، حيث يعتمد على الممثل الواحد، وهي تجربة جديدة ومغامرة كبيرة يقوم بها الفنان عمرو قابيل الذي يقدم رؤية جديدة تعتبر مفاجأة للجمهور المصري، حيث يقدم شخصية درامية تمثل معادلا حركيا لبعض المشاعر والمواقف التي يتعرض لها زيوس وتقوم بهذه الشخصية الفنانة الاستعراضية، مروة مصطفى، ومشاركة الأداء الصوتي اهداءً من الفنانة القديرة، سوسن بدر.
واختتمت أن المسرحية تضم مجموعة من أهم المبدعين في المسرح المصري، فيقوم بتصميم الديكور الفنان، عمرو الأشرف، و أزياء ريم شاهين، وموسيقى حازم الكفراوي، في عالم ساحر مليء بالإثارة، كان مصدر إلهام دائم لكل عشاق الأدب والفنون، خاصة السينما التي تناولت قصصا وحكايات من خلال أعمال سينمائية ضخمة الإنتاج.