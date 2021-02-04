محاكمة زيوس .. سونيا بوماد تكشف السر وراء عملها المسرحي الأول

وأشارت إلى أنه تم اختيار النص من بين ما يزيد عن 50 عرضا مسرحيا من قبل وزارة الثقافة المصرية، وأن المسرحية نظرة على العصر الإغريقي، الذي هو بداية المسرح في العالم، مؤكدًا أنه بعد انتهاء هذا العصر بدأت الديمقراطية والفكر البشري يدفع الناس إلى البحث عن المعرفة.





ونبهت أن مسرح المونودراما يعد من أصعب أنواع المسارح، حيث يعتمد على الممثل الواحد، وهي تجربة جديدة ومغامرة كبيرة يقوم بها الفنان عمرو قابيل الذي يقدم رؤية جديدة تعتبر مفاجأة للجمهور المصري، حيث يقدم شخصية درامية تمثل معادلا حركيا لبعض المشاعر والمواقف التي يتعرض لها زيوس وتقوم بهذه الشخصية الفنانة الاستعراضية، مروة مصطفى، ومشاركة الأداء الصوتي اهداءً من الفنانة القديرة، سوسن بدر.



