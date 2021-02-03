استغل سلطته.. حبس ضابط كويتي 3 سنوات بتهمة تهديد مصريين

قررت محكمة كويتية، اليوم الاربعاء، حبس ضابط بوزارة الداخلية الكويتية، 3 سنوات، بتهمة تهديد وافدين مصريين عام 2018، أثناء تجمهرهم.





ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، تقرر سجن مدير شركة لمدة 7 سنوات، بناء على نفس الدعوى من الوافدين المصريين.





وتقدم مصريون في الكويت، بشكوى إلى السلطات ضد ضابط كويتي، عقب اتهامه بتهديدهم، مستغلا سلطته، أثناء مشاركته في فض تجمع للوافدين المصريين عام 2018.





وجاء في الاتهام: "تهديد الوافدين المصريين وتزوير محضر الضبط، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، إلا أن الضابط أنكر هذه التهم".



