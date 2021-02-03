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أخبار العالم

استغل سلطته.. حبس ضابط كويتي 3 سنوات بتهمة تهديد مصريين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:58 م
حبس ضابط كويتي
حبس ضابط كويتي
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شريف سيد
قررت محكمة كويتية، اليوم الاربعاء، حبس ضابط بوزارة الداخلية الكويتية، 3 سنوات، بتهمة تهديد وافدين مصريين عام 2018، أثناء تجمهرهم. 

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، تقرر سجن مدير شركة لمدة 7 سنوات، بناء على نفس الدعوى من الوافدين المصريين. 

وتقدم مصريون في الكويت، بشكوى إلى السلطات ضد ضابط كويتي، عقب اتهامه بتهديدهم، مستغلا سلطته، أثناء مشاركته في فض تجمع للوافدين المصريين عام 2018. 

وجاء في الاتهام: "تهديد الوافدين المصريين وتزوير محضر الضبط، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، إلا أن الضابط أنكر هذه التهم". 

وأضاف التقرير الصادر عن الاتهام أنه الضابط استعان بأحد أقاربه، متهم بالتجارة فى الإقامات، لاستخدام سلطته بتهديد الوافدين، المسجلين على كفالة قريبه لمنعهم من المطالبة بحقوقهم، ليتم وضع الضابط وقريبه في السجن. 
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