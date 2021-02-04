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محافظات

اليوم .. فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 ص
كهرباء
كهرباء
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إبراهيم جادالله
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربى اليوم الخميس عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة التابعة لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر فى بيان له، عن أنه سيتم فصل التيار عن فيلات أبو النصر، وحماية الشواطى، و التعاونيات بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، وذلك غدا الخميس بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة ، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وأكد المصدر ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط ، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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