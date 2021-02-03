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فن

"أستطيع الطيران" .. موسيقى حالمة بمستقبل أفضل "فيديو"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:25 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
نشر الموسيقى المصري الأمريكي كريم فيديو كليب جديدا لموسيقى بعنوان "أستطيع الطيران" أو  I can fly عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وصفحته بموقع فيسبوك.

الفيديو كليب يحمل رسالة لكل شخص يريد تخطي الصعوبات وتحقيق أحلامه بأنه يجب أن يسعى دائما من أجل ذلك، حتى يصل لغايته، وذلك عبر العديد من اللقطات المصورة التي يظهر بها أشخاص يسعون للاستمتاع بالحياة رغم اختلاف أعمارهم وأحلامهم.

ويظهر في الفيديو كليب بالبداية أشخاص يعانون من ضغوط الحياة مع جمل منها "لدينا تحديات هائلة .. الكثيرون يحاولون النيل منا.. لكننا مازلنا هنا"، وسرعان ما نجد جملا تعبر عن أننا بإمكاننا الاستمتاع بما معنا فنحن مع الوقت نصبح أقوى وأكثر حكمة.

وفي النهاية تأخذنا الموسيقى عبر مشاهد متتالية لتعبر عن أننا مستعدون لمستقبل أفضل، لكي نبني أحلامنا، ونتعلم أن نطير.

جدير بالذكر ان كريم موسيقي مصري أمريكي يعيش في لوس أنجلوس ويحاول في مشروعه الموسيقي الجديد التركيز على موضوعات إنسانية وإجتماعية تهدف إلى خدمة الإنسانية.
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