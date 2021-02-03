موجز السوشيال ميديا.. بيان رانيا يوسف بعد تصريحاتها المثيرة للجدل .. ياسمين صبري تشعل انستجرام.. أسماء جلال واقفة على راسها

نشرت الفنانة رانيا يوسف بيانا للرد على ما أثير مؤخرا بعد تصريحاتها تضمن كشفا للحقائق وردا على التساؤلات ومنها أسباب موافقتها على الظهور مع المذيع العراقي.









نشرت الممثلة أسماء جلال فيديو جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









نشرت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





نشرت الفنانة رانيا يوسف بيانا للرد على ما أثير مؤخرا بعد تصريحاتها تضمن كشفا للحقائق وردا على التساؤلات ومنها أسباب موافقتها على الظهور مع المذيع العراقي.





نشرت الفنانة روبي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.