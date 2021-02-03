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توك شو

تفاصيل اختفاء أم وطفلتها في ظروف غامضة بالغربية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:57 م
اختفاء ام واطفالها
اختفاء ام واطفالها
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قسم التوك شو
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل القصة الحقيقية وراء  اختفاء أم وطفلتها في ظروف غامضة، وناشدت ريهام كل من يتعرف عليهم الإبلاغ فورًا.


وقالت الحاجة "ثنية"، والدة الأم المختفية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إن ابنتها مختفية منذ أسبوع تقريبًا، وفوجئت بحماها يسأل عنها، بعد أن أخذت طفلتها الصغيرة وتركت منزلها.


وذكرت أنها تحدثت مع زوج ابنتها، فقال إنهما كان بينهما خناق ومشكلات قبل أن تترك منزلها، معقبة:" بنتى بقالها 5 سنوات متزوجة، ولكن فوجئنا باختفائها، وأخواتها ذهبوا للبحث عنها في القاهرة، وزوجها ما زال في منزله، ولم يحرك ساكنًا".


واختفت الزوجة برفقة طفلتها، من منزلها في قرية "سبيرباي" بمدينة طنطا، محافظة الغربية، بعد خلاف مع زوجها.

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