قالوا لـ صدى البلد.. تطورات حالة علي حميدة الصحية.. سميرة عبد العزيز تكشف حقيقة زواج أم كلثوم سرا

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق، أم كلثوم، التى برعت فى تقديم العديد من الروائع الغنائية التى تظل تطرب أذن المستمع العربى.





و كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز ، اسرارا جديدة عن حياة أم كلثوم لاول مرة.





وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال لقائها في صدى البلد ، فى بداية كتابة سيناريو مسلسل أم كلثوم جاء 17 إندارا للمؤلف محفوظ عبد الرحمن من عائلة كوكب الشرق تخوفا من ظهور شائعات فى المسلسل لم تحدث في الواقع.





وأضافت بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل تلقت اتصالا من عائلتها عبروا عن سعادتهم بالمسلسل وقاموا بعمل حفله لفريق عمل المسلسل وتقديم منديل اغنية " انت عمرى " كهدية لهم.









سميرة عبد العزيز تكشف لـ صدى البلد حقيقة زواج أم كلثوم سرا.. فيديو









وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال لقائها مع صدى البلد، قبل بدء تصوير المسلسل قرر المؤلف محفوظ عبد الرحمن أن يذهب إلى القرية التى ترعرعت فيها أم كلثوم، وهناك سأل أهل القرية عن زواج أم كلثوم، فأكد أحد الأهالى أنها تزوجت بالفعل.





وأضافت أن المؤلف كان يقوم بتدريب عدد من الطلاب على الكتابة فطلب منهم الذهاب إلى السجل المدنى، وإحضار أي وثيقة زواج لها ولكن لم يكن هناك أى دليل، لذلك تم التأكيد على أن ما تم انتشاره عن زواج أم كلثوم كذب.









كشف عادل عطية ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات حالته الصحية بعد خروجه من مستشفى معهد ناصر والذي كان يتلقى فيه العلاج.





وقال عادل لصدى البلد، إن الفنان علي حميدة بصحة جيدة حاليا ويكمل علاجه في المنزل بمرسى مطروح ونتمنى أن يستعيد كامل عافيته ويعود إلى جمهوره.





ومكث على حميدة بمستشفى معهد ناصر بضعة اسابيع حيث كان يعانى من بعد الأزمات في الكلى وهو وحاليا بمنزله في مرسى مطروح بعد ان قررت وزارة الصحة أن تعالجه على نفقة الدولة.









اكد الفنان يوسف شعبان لـ"صدى البلد" أنه بخير، ولا يريد أن يتحدث للإعلام في الوقت الراهن.









وأشار الفنان يوسف شعبان الى عدم تلقيه أي عروض منذ توقيعه مسلسل "سيف الله" وتصويره بالفعل لشخصية الوليد بن المغيرة والد الصحابي خالد بن الوليد.









وكان الفنان يوسف شعبان، نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تعرضه لوعكة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.









قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها متحمسة للغاية بسبب مشاركتها في مسلسل "الطاووس" مع الفنان السوري جمال سليمان، والذي تقوم بتصويره حاليا.





وأضافت رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "دوري في مسلسل الطاووس مختلف وقوي وتحدٍ كبير لي مثل دوري العام الماضي في مسلسل فلانتينو".





يشار إلى أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.