الأدخنة تتصاعد لليوم الخامس.. هل سيُهدم عقار فيصل مع استمرار اشتعال النار

قال الدكتور أحمد الجابري عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إن عقار فيصل المشتعل يمكن أن ينهار ولكن لا نستطيع تحديد ذلك إلا بعد أن نقوم بعمل معاينة لجدران المبنى لمعرفة مدة تعرضها للنار ومعرفة قدرتها علي التحمل.





وأضاف الجابري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، تأثير النار على الخرسانة المسلحة اذا وصل الى 300 درجة مئوية لا يمكن القلق منه أو الخوف أما أعلى من هذه الدرجة يتم التأثير على حديد التسليح والخرسانة في المبنى ويكون من الافضل هدمه حتى لا ينهار .





واوضح الجابري ، جميع العناصر الخرسانية مكونة من خرسانة وحديد تسليح مؤكدا أنه عند تعرض الخرسانة والحديد إلى درجة حرارة 500 و 600 درجة مئوية يتم تغير شكلها. أنهإلىحرارةو 600