ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأدخنة تتصاعد لليوم الخامس.. هل سيُهدم عقار فيصل مع استمرار اشتعال النار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:17 م
عقار فيصل
عقار فيصل
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الجابري عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إن  عقار فيصل المشتعل يمكن أن ينهار ولكن لا نستطيع تحديد ذلك إلا بعد أن نقوم بعمل معاينة لجدران المبنى لمعرفة مدة تعرضها للنار ومعرفة قدرتها علي التحمل.

وأضاف الجابري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، تأثير النار على الخرسانة المسلحة اذا وصل الى 300 درجة مئوية لا يمكن القلق منه أو الخوف أما أعلى من هذه الدرجة يتم التأثير على حديد التسليح والخرسانة في المبنى ويكون من الافضل هدمه حتى لا ينهار .

واوضح الجابري ، جميع العناصر الخرسانية مكونة من خرسانة وحديد تسليح مؤكدا أنه عند تعرض الخرسانة والحديد إلى درجة حرارة 500 و 600 درجة مئوية  يتم تغير شكلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة هندسية ترجح إزالة عقار فيصل المشتعل في حال تآكل الأعمدة الخرسانية

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

جحيم عقار فيصل.. استمرار اشتعال النيران بعد 30 ساعة من اندلاعها

فيديوجراف.. ما زال يحترق.. كواليس عقار فيصل المشتعل المهدد بالانهيار

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

هل تأثرت العقارات المجاورة لـ عقار الدائري؟.. أستاذ تخطيط عمراني يجيب

ترشيحاتنا

الإزالة وجوبية.. النيابة الإدارية تكشف تطورات ازمة عقار فيصل المحترق.. فيديو

3 عادات سيئة يفعلها سائق السيارة تدمر المحرك

خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

الأبحاث الإكلنيكية بواشنطن توجه رسالة مهمة للمصريين عن كورونا..فيديو

أحمد موسى يعلن خبرا سارا لـ مواطنى الغردقة

لم تتعظ.. تصرف من حنين حسام يصدم تامر أمين على الهواء..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل

بملابس البيت.. سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة جريئة .. شاهد

بفتحة من جانب الساق.. سيرين عبد النور تثير الجدل بأنوثتها