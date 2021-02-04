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حوادث

ضبط 4770 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:02 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4770) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2009) مخالفات تجاوز السرعة المقررة و(147) مخالفة السير بدون تراخيص و(26) مخالفة موقف عشوائى و(41) مخالفة شروط التراخيص.


تأتي الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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