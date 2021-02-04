توفير 34 مليون جنيه لها.. «التاسعة» تعرض تقريرا عن دعم الأنشطة الرياضية والشبابية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، تقريرا مصورا عن مبادرة وزارة الشباب والرياضة وأربعة بنوك مصرية بتوفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بقيمة 34 مليون جنيه.





وقال التقرير، أن قامت 4 بنوك محلية بتوفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بقيمة 34 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.





تأتى تلك المشاركة انطلاقًا من دور تلك البنوك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، فقد قام أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بتوقيع عقد الرعاية مع رؤساء البنوك المشارِكة في الرعاية؛ وهم: محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي البنك التجاري الدولي، وطارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.





جاء توقيع عقد الرعاية في إطار حرص البنوك المشارِكة على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها ودعمها.





نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب “العقل السليم في الجسم السليم”.





وحيث تمثل أنشطة وزارة الشباب والرياضة أهمية قصوى للدولة، حيث إن أغلبها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، ولتحقيق الأهداف التي تسعى اليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين.





وتهدف المبادرة إلى رعاية عدد من مراكز التدريب لمدة ثلاث سنوات في محافظات القاهرة، والفيوم، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان.





وتتضمن مراكز التدريب عددًا من الملاعب لتغطية العديد من الأنشطة الرياضية بهدف تنمية وتطوير مستوى اللياقة البدنية للأفراد بتلك المحافظات.





كما تتضمن الرعاية مشروع قطار الشباب؛ والذي يهدف لتنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية لجميع فئات الشباب من مُختلف محافظات الجمهورية باستخدام القطار من محطة سكك حديد مصر؛ لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر وأسوان.





ويبلغ عدد المستفيدين 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية على مدار سبعة أشهر خلال العام، بواقع 500 شباب وفتاة في الفوج لعدد 30 فوجًا.





بالإضافة إلى رعاية مهرجان إبداع؛ والذي يشارك فيه (149) جامعة ومعهدًا وأكاديمية حكومية وخاصة، بالإضافة لطلاب أكاديمية الشرطة، ويصل عدد مجالات التسابق إلى (23) مجالًا (أدبية – علمية – فنية)، ويصل عدد المستفيدين من المهرجان إلى 40 ألف طالب وطالبة.





وتأتى مشاركة البنوك المصرية الأربعة لرعاية الانشطة الرياضية والشبابية لوزارة الشباب والرياضة استكمالًا لدورها الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية.



