بينها قمح وخضراوات .. تعرف على منتجات مزارع جامعة سوهاج

أوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ان مزارع كلية الزراعة والتي تقدر مساحتها بما يقرب من 400 فدان موزعة على مقريها بمزرعة الجامعة الجديدة على مساحة 250 فدانا ومزرعة الكوثر على مساحة 150 فدانا، تقدم العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة للإنتاج الحيواني، وكذلك المنتجات المختلفة، والتي تهدف الى الاكتفاء الذاتي لمنسوبي الجامعة، اضافة الى خدمة المجتمع المحلي.





وفي خلال السطور التالية نستعرض أهم ما تقدمه مزرعة الجامعة:





قمح إنتاج وتقاوي قمح سدس 12، 60 فدانا أنتجت حوالي 7 أردب للفدان ويتم بيعها للمزارعون ومطاحن سوهاج.





البرسيم الحجازي والمسقاوي: 26 فدانا تنتج قرابة 50 طنا ويتم بيعها للأهالي ومزرعة الإنتاج الحيواني بالمزارع.





محاصيل الخضر أرض وصوب: 7 أفدنة تنتج قرابة 20 طن خضر متنوعة يتم بيعها بمنافذ الكلية.





إنتاج الفاكهة موالح ونخيل وتين وعنب: 127 فدانا تنتج قرابة 30 طن موالح 8 أطنان بلح 1طن تين و3 أطنان عنب يتم البيع بمنافذ الكلية وتجار الجملة.





إنتاج حيواني أغنام: 300 أمهات ويباع النسل قرابة 100 خروف في حدود 50 كيلو جرام كأضاحي.





الإنتاج الحيواني لحم: 20 رأس في حدود 3 أطنان لحوم تباع بمنافذ الكلية، و إنتاج حيواني قائم 40 رأس متوسط وزن 400 كيلو جرام للرأس تباع كأضاحي وتجار ماشية.









منتجات الألبان: 20 رأس ماشية تنتج قرابة 13 طن لبن تباع بمنافذ الكلية، و إنتاج الدواجن حمام 110 أزواج حمام سلالات يباع إنتاجها، و إنتاج الدواجن سمان 600 زوج تباع بمنافذ الجامعة وصغار المربيين، و إنتاج الدواجن تفريخ: تم إنتاج 2500 كتكوت سلالات مصرية لصغار المربيين.





نباتات الزينة: مشتلين للزينة تباع لهواة نباتات الزينة، و إنتاج العسل: 50 خلية تنتج قرابة 200 كيلو عسل و50 طرد نحل منتج بمزرعة الكلية بالمقر الجديد يباع بالمنافذ وللمربيين.



