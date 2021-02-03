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مراسل صدى البلد: الاتحاد الأوروبي سيعلن وقف التمويل لـ لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:24 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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محمد القاضي
قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن الاتحاد الأوروبي سيلجأ لروسيا والصين للحصول علي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أزمة موجودة في بلجيكا بسبب لقاح كورونا، معقبا "الحل سيكون اللجوء للقاح الصيني أو الروسي".

وتابع "اللقاحان الصيني والروسي أكثر فاعلية من اللقاحات الأوروبية"، موضحا "لا توجد عبوات كافية لتعبئة لقاحات فيروس كورونا..المصانع التي تنتج اللقاحات غير كافية"، لافتا: "دول الإتحاد الأوروبي تأكدت أن فعالية اللقاح الروسي سبوتنيك هو الأكثر فعالية".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيوقف التمويل بشكل كامل لأي أبحاث للقاح أسترازينكا.. لأن مشكلة أسترازينيكا أصبحت أخلاقية في المقام الأول"، مستطردا "الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال أيام وقف التمويل لأبحاث لقاح أسترازينيكا".

وأشار إلى أن "الأربعاء القادم الوكالة الأوروبية للأدوية ستعطي الموافقة على لقاحي روسيا والصين"، متابعا "الروس كان لديهم ثقة أن لقاحهم تجاوز كل الاختبارات.. وروسيا أول من أعلنت عن لقاح ضد كورونا".

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