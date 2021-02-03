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خبير تكنولوجيا معلومات: الإنترنت ينتهك حياة مستخدميه.. والخصوصية ماتت منذ التسعينيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:31 م
الأنترنت ينتهك حياة
الأنترنت ينتهك حياة مستخدميه والخصوصية
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ندى رأفت
أكد الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن خصوصية الأفراد منتهكة على وسائل الانترنت منذ فترة طويلة ولا يمكن لشخص أن يكون مجهولا أو غير معروف على منصات الانترنت، قائلا: "الخصوصية منتهكة منذ فترة طويلة، وليس هناك خصوصية بالمعني الحقيقي على الإنترنت، والمستخدم مرتبط بكل ما يجرى على الإنترنت". 


 وأضاف الجندي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه منذ فترة التسعينيات لم تعد هناك خصوصية ويقال أن الخصوصية ماتت، موضحًا أن دخولك على الإنترنت يعني أنك متتبع وموافق على هذا التتبع. 


 وتابع: "الإنترنت خرج من رحم أبحاث وزارة الدفاع الأمريكية، وعند دخول مواطن على الإنترنت يُقدم له رقم، يعرف برقم الجهاز، والإنترنت ليس به خصوصية على الإطلاق، أنت تعيش في غابة بها الكثير من الأجهزة لن تكون قادرا على الانفصال عنها.
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