ضبط قضايا متنوعة في حملات لشرطة المسطحات





أسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط ( 4 قضايا "بدون ترخيص") بمضبوطات (56000 عبوة بلاستيكية وأجولة فارغة) مشغوشة ومقلدة ومنسوبة لكبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعى.. بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (5) قضايا بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (7,5 طن مطهرات – 1674 عبوة مستحضرات تجميل – 22 طن مخلفات بلاستيك وأدوات منزلية – 8900 عبوة حفاظات ومناديل ورقية) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنسوبة لشركات وفى مجال عوادم السيارات تم ضبط (20 سيارة) لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" .. بنطاق مديرية أمن الجيزة كما تم ضبط (5) قضايا "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق المنطقة المركزية وضبط (26) قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية .. بالمخالفة لقانون حماية البيئة.





وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (22) قضية متنوعة مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط (13) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف تم ضبط (60) قضية "قضية تلوث – رسو مخالف" بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.