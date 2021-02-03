خالد الجندي: صناعة التماثيل وبيعها للسائحين والزينة أمر مباح ولا شيء فيه

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية إن صناعة التماثيل من أجل بيعها للسائحين والزينة أمر مباح لا شيء فيه، متابعًا "والناس اللى بتصنع التماثيل من أجل بيعها للسائحين أو للزينة أمر مباح لا شيء فيه طالما أنه ليس للعبادة والتعظيم".





وجه الشيخ خالد الجندى، خلال لقائه على "دي إم سي"، رسالة إلى جميع العاملين في قطاعى السياحة والآثار، مؤكدا "اللى شغالين في السياحة والآثار يؤدون عملا مباحا على خلاف الخطاب السلفى العقيم الذى كان يحرم عليكم هذه الأمور الحضارية الفاخرة".





وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال إنه يجب محاكمة أهل الباطل بانحرافهم عن الحق، وعلينا عدم الانخداع بمن يسمون أنفسهم "سلفيين وأنصار الله وأهل الشريعة"، موضحًا أن بعض النصابين يطلقون على أنفسهم "سلفيين" ويحتكرون الحديث باسم الدين، وتساءل قائلًا:"طيب أحنا أيه؟ ..أنا لو مكنتش سلفى ابقى لقيط ..أحنا مسلمين وأنصار الله وسلفيين".





وأضاف" الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" :"تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال احنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا أن لا نترك هؤلاء النصابيين يشوهون صورة الإسلام".



