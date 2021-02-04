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برلمان

برلماني ينتقد غياب وزير التنمية المحلية: لابد من تفعيل الأدوات الرقابية

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:28 ص
النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوي
انتقد النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن حزب حماة وطن، غياب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن اجتماع اللجنة. 

واضاف بهاء في كلمته، باجتماع اللجنة، مساء اليوم، أن حديث وتساؤل النواب في حضور محافظي القاهرة والجيزة الاجتماع عن اختصاصات الوزراة ومن المسؤول عن إيجاد وتوفير الفرص الاستثمارية في المحافظات يمثل كارثة كبري، وهي اختصاص اصيل لوزارة التنمية المحلية. 

وشدد بهاء علي ضرورة تفعيل الادوات الرقابية لنواب المجلس علي نشاط وعمل وزارة التنمية المحلية في ظل القصور الواضح للوزارة في توفير المعلومات اللازمة والضرورية عن الفرص التنموية للحكومة. 

ووجه بهاء، الشكر للدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة علي حرصها علي التواجد في اجتماع اللجنة مرتين علي التوالي، والتفاعل مع مطالب الاعضاء ومقترحاتهم لتطوير وتوطين الصناعة والتجارة المحلية في القاهرة والمحافظات.

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