مصر للطيران: رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف من السعودية لمصر

قال الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، إن مصر للطيران تبدأ في تيسير رحلات جوية للمملكة العربية السعودية لعودة المصريين الراغبين، مضيفا ان رحلات العودة مستمرة ولم تتوقف.









وتابع زكريا في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، أن السبب لكل هذه الأمور ووقف الطيران في المملكة يعود لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الأمر متوقع لفترة معينة.









وتسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الأربعاء 6 رحلات إلي السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات.









ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلاتها من مطار القاهرة 5 رحلات إلي جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلي القصيم، كما يتم إلغاء 3 رحلات لمصر للطيران، بعد تنفيذ قرار السلطات السعودية مساء اليوم وهى رحلة جدة 11.35 مساء، والدمام 12 إلا ربعا مساء، والرياض 12 إلا عشرة مساء، وعندما يجرى تحديد موعد آخر لإقلاع الرحلات سيتم الاتصال بالركاب.







