هنا ولدت أم كلثوم..صدى البلد في مسقط رأس سيدة الغناء العربي ..شاهد

مر ٤٦ عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم ابنة قريه طماى الزهايره التابعه لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

" اسطوره الغناء العربي" وقيثارته لها تاريخ حافل بالوطنيه والعطاء ، وساندت الجيش المصرى يام النكسه وحتى حرب 73 يوم الانتصار العظيم .





" صدى البلد " ذهب لمسقط رأسها والمنزل الذي عاشت فيه وأصبح عباره عن أطلال ويحتاج إلى التطوير والتغيير ليكون متحفا أو شئ يليق بمن قدمت لمصر.





وقال خالد البلتاجى ٥١ عاما حفيد شقيقها خالد ويعمل فنانا تشكيليا بقصر ثقافة السنبلاوين حيث يعيش بمنزل مجاور للمنزل الذى عاشت فيه :" كانت أم كلثوم معنى الإنسانية رسالة وطنية أحبت مصر جيش مصر وأبنائها ووقفت بجانب الجيش وكانت تدعمهم وتقوم بجمع التبرعات من داخل مصر وخارجها وتقيم الحفلات لجمع مبالغ تساعد بها الجيش وقت الحرب" .





واستطرد" حكى لي جدي أنها كانت تسافر الدول العربية وكانت تجمع الذهب من سيدات العرب و أمرائها حيث تبرعوا به وقدمته للجيش موجها شكره الخاص لكل سيدة عربيه ساندت مصر فى النكسه وحرب 73 وكل من وقف مع مصر".





وأضاف" أتذكر وأنا عندي ست سنوات قمت بزيارتها فى منزلها بالقاهره وكانت تأتي لنا بالألعاب والحلوى و كانت حنونة جدا وكانت لا تترك قريتها في أي أزمه وكانت تساعد وتعطف على الفقراء والمساكين وتساعدهم وتبرعت باراضي في القريه من اجلها.





وتابع: " عقب رحيلها اتى محافظين ومسؤلين إلى هذا المنزل ولكن دون جدوى وعود لا تنفذ، و هل هذا يليق بسيده الغناء العربي ان يظل منزلها هكذا ولا يقدم لها شيء و اتمنى ان يتم تحويله إلى متحف له قيمته التاريخيه والفنية".